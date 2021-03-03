Снижение акций "Норникеля" превысило 2% на заявлении Потанина о двух подтопленных рудниках

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже упали на 2,19% и в моменте торговались по 23 264 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 15:40 мск котировки компании замедлили снижение до 0,86% - к отметке 23 570 рублей.

Котировки компании снижаются после заявлений президента "Норникеля" Владимира Потанина о том, что компания планирует стабилизировать к 9 марта ситуацию на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", деятельность которых была частично приостановлена из-за подтопления.

Он также добавил, что "Норникель" принял решение вывести из эксплуатации все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике, где произошло обрушение и погибли трое рабочих.