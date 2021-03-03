{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Снижение акций "Норникеля" превысило 2% на заявлении Потанина о двух подтопленных рудниках

В моменте они торговались по 23 264 рубля за бумагу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже упали на 2,19% и в моменте торговались по 23 264 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 15:40 мск котировки компании замедлили снижение до 0,86% - к отметке 23 570 рублей.

Котировки компании снижаются после заявлений президента "Норникеля" Владимира Потанина о том, что компания планирует стабилизировать к 9 марта ситуацию на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", деятельность которых была частично приостановлена из-за подтопления.

Он также добавил, что "Норникель" принял решение вывести из эксплуатации все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике, где произошло обрушение и погибли трое рабочих.

Теги
Россия
США проинформировали Германию о включении немецких фирм в черный список
В МИД ФРГ не уточнили, в связи с чем ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie попали в поле зрения американцев
Читать полностью