Власти Дагестана пообещали в апреле представить стратегию развития республики

ТАСС, 3 марта. Власти Дагестана завершают разработку стратегии развития республики на 2024-2030 годы, документ планируется представить общественности в конце апреля. Об этом сообщил журналистам в среду врио главы Дагестана Сергей Меликов.

"Над одним вариантом документа работают министерства и ведомства, над другим - научное сообщество. Мы посмотрели и изучили один и второй вариант, теперь необходимо синтезировать [оба варианта], отбросив лишнее. Я думаю, что для этого нужен месяц - полтора, думаю, что к концу апреля мы этот документ представим. Потому что в апреле мы под этот документ должны провести корректировку бюджета на этот год, и мы хотим, чтобы эта стратегия у нас заработала к принятию бюджета на 2022 год и последующие годы", - сказал врио главы республики.

По словам Меликова, решение по разработке проекта приняли в связи с тем, что прежний документ не предусматривал планов по дальнейшему развитию.

"То есть 2024 год - это этап преодоления тех трудностей, которые у нас есть, это прежде всего вывод из социально-экономического кризиса Дагестана до 2024 года. С 2024 года по 2030 год - это уже реализация нацпроектов в соответствии с программой развития всех субъектов. То есть до 2024 года мы должны догнать, а дальше идти вровень со всеми субъектами по реализации нацпроектов", - пояснил он.

Стратегия будет в большей степени привязана к реализации задач по созданию устойчивой инфраструктуры Дагестана, отметил Меликов. Речь идет о дорожной инфраструктуре, объектах водоснабжения и водоотведения, подаче энергии и газа. "Без этого двигаться нельзя. Все остальные направления развития, они направлены к плану реализации нацпроектов", - рассказал политик.

Меликов также добавил, что в стратегии будут и более узкие направления. "Например, с учетом передислокации Каспийской флотилии мы, безусловно, должны предусматривать вопросы создания должных условия для военнослужащих и их семей, это отдельная позиция. Это финансирование Минобороны, но инфраструктура наша. Аэропорт, некие вопросы туристической сферы, они тоже будут присутствовать в стратегии", - заключил врио главы республики.