Калви заявил, что Baring Vostok пока не намерен выходить из капитала "Восточного"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фонд Baring Vostok пока не намерен выходить из капитала банка "Восточный". Об этом в среду ТАСС сообщил основатель фонда Майкл Калви, обвиняемый по делу о растрате 2,5 млрд рублей кредитных средств банка.

"Нет планов в ближайшее время выходить (из капитала банка "Восточный" - прим. ТАСС). Фонд Baring Vostok остается акционером банка, и у нас нет планов выходить из этого актива в ближайшее время", - сказал Калви.

Он сделал свое заявление по окончании очередного заседания по делу о растрате в банке "Восточный". "Фонд Baring Vostok вложил в банк "Восточный" около $350 млн, а нас необоснованно обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей", - заявил Калви.

Он также сообщил о намерении продолжить свою инвестиционную деятельность в России. "Среди иностранцев я сделал очень много, даже больше всех, для отстаивания положительного инвестиционного образа России. Я планирую продолжать свою инвестиционную деятельность, особенно после завершения этого процесса", - добавил он.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.