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Таможня Хайнаня с 2017 по 2020 год в 2,3 раза ускорила процедуры досмотра грузов

Местная таможня обработала по упрощенной схеме уже более 138,6 тыс. деклараций, 557 тыс. грузовых манифестов, зарегистрировав прохождение границы для свыше 168 тыс. средств перевозки

ХАЙКОУ /Китай/, 3 марта. /ТАСС/. Время прохождения иностранными товарами таможенных процедур на острове Хайнань благодаря режиму одного окна с 2017 по 2020 год сократилось в 2,3 раза, до примерно 55 часов. Об этом сообщила администрация самой южной китайской провинции.

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Как уточняется на странице Хайнаньского порта свободной торговли в социальной сети WeChat, местная таможня обработала по упрощенной схеме уже более 138,6 тыс. деклараций, 557 тыс. грузовых манифестов, зарегистрировав прохождение границы для свыше 168 тыс. средств перевозки. Примерно 43% от этого документооборота пришлось на 2020 год.

"Благодаря режиму одного окна торговые и логистические предприятия получили возможность на базе единой платформы предоставлять властям все необходимые документы и электронные данные, касающиеся экспорта и импорта, сферы перевозок", - говорится в распространенном заявлении.

В нем отмечается, что такой упрощенный формат позволяет предпринимателям существенно снизить издержки и сэкономить время на формальностях, связанных с прохождением карантина, эксплуатацией портовой инфраструктуры и всевозможными официальными мерами на границе. Кроме того, компетентные ведомства и государственные организации, имеющие отношение ко внешнеторговой деятельности, смогли установить более эффективный контроль за трансграничными потоками грузов.

Согласно заявлению, одновременно повысилось и качество услуг, предоставляемых международным судам. Теперь им не приходится часами простаивать у причала в ожидании прохождения формальностей. К тому же все возникающие вопросы можно быстро решить, позвонив по круглосуточной горячей линии. По официальной статистике, благодаря ей в 95% случаев проблему удается оперативно урегулировать.

Как подчеркнул ранее замглавы управления коммерции региона Пэн Вэй, создание на Хайнане зоны и порта свободной торговли ускорило экономическое развитие региона. По его словам, об этом свидетельствует целый ряд показателей, которые демонстрируют рост даже несмотря на негативное воздействие пандемии.

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