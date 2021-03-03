Из Нижнего Новгорода в Сочи в марте запустят дополнительные авиарейсы

ТАСС, 3 марта. Дополнительные авиарейсы из международного аэропорта Стригино (Нижний Новгород) в Сочи откроются в марте. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой воздушной гавани.

"Авиакомпании "Россия" и "Икар" вводят в расписание международного аэропорта Стригино (управляется УК "Аэропорты Регионов") дополнительные рейсы в Сочи. В настоящее время рейсы из Нижнего Новгорода по данному маршруту выполняют авиакомпании "Россия" и Nordwind. С вводом дополнительных рейсов частота выполнения полетов в Сочи из Нижнего Новгорода вырастет до семи в неделю", - отмечается в сообщении.

Авиакомпания "Россия", выполняющая раз в неделю авиаперевозки из Нижнего Новгорода в Сочи, с 4 марта введет дополнительные рейсы с вылетом из Стригино в 00:05 и прибытием на черноморское побережье в 02:40. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел.

Авиакомпания "Икар" с 6 марта запустит субботние рейсы на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров. Вылеты запланирован в 13:40, прибытие в Сочи - в 16:35.