Экспорт пшеницы из России в январе вырос на 25,8%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Экспорт пшеницы из РФ в январе 2021 года вырос на 25,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 2,177 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

Всего экспорт зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) из России за январь 2021 года увеличился на 20,2% и достиг 2,817 млн тонн. Поставки кукурузы за рубеж снизились на 1,5%, до 489 тыс. тонн.

По данным Росстата, запасы зерна и зернобобовых (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях по данным на 1 февраля 2021 года составили 18,4 тонн, что на 7,4% больше уровня показателя за аналогичный период 2020 года. Запасы пшеницы выросли на 19,1%, до 11,54 млн тонн, запасы кукурузы увеличились на 9,3%, до 3,14 млн тонн.

О пошлинах

Экспортная пошлина на пшеницу начала действовать в России с 15 февраля 2021 года, в период с 15 февраля по 1 марта она составляла €25 за тонну. С 1 марта она была повышена до €50 за тонну. Следующим этапом повышения пошлин станет введение с 15 марта ставок на кукурузу в размере €25 и на ячмень - в размере €10 за тонну.

При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между в $200 и ценой контракта. Срок ее действия не ограничен.