Facebook официально стал налогоплательщиком в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 3 марта. /ТАСС/. Facebook официально зарегистрирован в Таджикистане в качестве налогоплательщика как иностранная компания, оказывающая электронные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Налогового комитета при правительстве республики.

"Ведущая мировая компания Facebook зарегистрировалась 2 марта 2021 года на официальном сайте комитета в качестве плательщика налога на электронные услуги, оказываемые иностранными лицами", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что 16 января вступили в силу поправки в Налоговый кодекс республики, в соответствии с которыми иностранные лица и компании, предоставляющие электронные услуги на территории страны, должны платить 18% НДС (т. н."налог на Google"). По данным пресс-службы, на данный момент на налоговый учет в республике встали компании Novatech IT ltd и Xsolla Inc, а также Doodle Inc.

Страны, выступающие за введение "налога на Google", исходят из того, что в отношении цифровых корпораций, таких как Amazon, Apple, Facebook, Google и другие, налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы.