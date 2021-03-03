ЦБ считает, что применение плавающих ставок по кредитам в России должно быть ограничено

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Применение плавающих ставок по кредитам в РФ должно быть строго ограничено только надежными заемщиками, следует из доклада ЦБ о рисках, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании.

"Применение плавающих ставок должно быть строго ограничено - только теми заемщиками, у которых есть запас по показателю долговой нагрузки и которые останутся платежеспособными в случае повышения процентных ставок", - отмечает регулятор. При этом банки, по мнению ЦБ, должны в основном полагаться на другие инструменты управления процентными рисками - привлечение долгосрочных пассивов, хеджирование с помощью деривативов и так далее.

По мнению Банка России, необходимо определить приемлемые границы этой практики до того, как рынок ипотеки по плавающим ставкам достигнет значимых масштабов и возникнут предпосылки для социальных рисков и рисков финансовой стабильности.

"Важно обеспечить, чтобы использование таких продуктов банками предоставляло гражданам дополнительные преимущества, повышало доступность кредитования, а не несло дополнительные риски", - отмечает регулятор.

Риски плавающих ставок

Помимо этого, по оценке ЦБ, применение плавающих ставок по кредитам несет риски роста долговой нагрузки граждан, мисселинга и иные. "Кредитование и иные формы заимствований по плавающим процентным ставкам несут существенные дополнительные риски для его сторон. В ситуации широкого распространения ипотечных кредитов с плавающими ставками повышение ставок могло бы привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заемщиков и их неплатежеспособности", - указывает регулятор, отмечая, что также такие кредиты представляют собой более сложный для понимания потребителя продукт, чем традиционные кредиты с фиксированными ставками, и несут риски мисселинга.

"При большой доле кредитов с плавающими ставками в активах банков и особенно в отношении заемщиков, чувствительных к изменению ставки, возникают угрозы для эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики", - отмечает ЦБ.

Банк России рассматривает шесть вариантов дальнейшего развития регулирования в области ипотечного кредитования физических лиц с использованием плавающих ставок. В качестве одного из путей развития регулятор допускает полный запрет на кредитование физлиц по плавающим вставкам. В этом случае заемщики полностью защищены от процентных рисков, а для банков в свою очередь исключается вероятность трансформации процентного риска в кредитный в случае существенного роста ставок.

Также ЦБ рассматривает введение законодательного ограничения на величину изменений процентной ставки или срока до погашения кредита с плавающей ставкой. Это позволит ограничить рост долговой нагрузки для заемщиков в случае существенного увеличения ставки. Однако в этом случае, по мнению регулятора, у банков возникает необходимость доработки информационных систем и трансформации бизнес-процессов.

В числе прочих вариантов в докладе допускается наделение совета директоров Банка России полномочиями на установление количественных ограничений на кредитование по плавающий ставке, а также законодательное ограничение круга потенциальных заемщиков, которые могут рассчитывать на получение такого кредита. В частности, ЦБ может ввести определение "квалифицированных заемщиков" для тех граждан, чье финансовое состояние с большой долей вероятности останется устойчивым, если ставки резко вырастут. Подобная категория граждан будет иметь доступ к большому перечню банковских продуктов, а также будет иметь возможность получить кредит по сниженной ставке.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с Банком России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Поручение дано правительству совместно с Банком России. Срок исполнения установлен до 15 июля 2021 года.