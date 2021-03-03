В ГД заявили, что пенсионные накопления нужно позиционировать как долгосрочные сбережения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пенсионные накопления должны позиционироваться как долгосрочные сбережения российских граждан, а не как инвестиции на фондовом рынке. Такой тезис стал основным на заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финансовому рынку под руководством депутата Дмитрия Скриванова.

"В ходе обсуждения было особо отмечено, что позиционироваться пенсионные накопления должны как долгосрочные сбережения граждан, а не как инвестиции на фондовом рынке, приоритетом должна быть защищенность этих сбережений и во вторую очередь доходность. Члены рабочей группы высказали мнение, что на данном этапе чрезвычайно важна консолидация самих пенсионных фондов и сейчас созрели предпосылки для консолидации отрасли в рамках одной саморегулируемой организации", - сообщил ТАСС Скриванов, подчеркнув, что все законодательные инициативы, регулирующие сектор негосударственных пенсионных фондов, так или иначе затрагивают интересы огромного количества россиян.

Также участники дискуссии отметили перспективность перехода к расчету переменной части вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - success fee - от реального дохода фонда.

Обсуждался также законопроект, регулирующий использование средств пенсионных накоплений, оставшихся после расчетов с кредиторами негосударственных пенсионных фондов. Необходимость его разработки обусловлена тем, что действующее законодательство, регулирующее деятельность пенсионных фондов, не устанавливают направления использования денежных средств пенсионных накоплений ликвидируемых НПФ, оставшихся после погашения в полном объеме требований кредиторов, подлежащих удовлетворению за счет таких средств. В настоящее время такие средства продолжают аккумулироваться на счетах негосударственных пенсионных фондов, открытых в АСВ. В проекте закона предлагается направить профицит средств пенсионных накоплений после окончания расчетов с кредиторами, чьи требования подлежат удовлетворению за счет указанных средств, в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН).

Члены рабочей группы договорились продолжить консультации с участием Центрального банка, министерства финансов и министерства труда и социальной защиты для согласования отдельных положений законопроекта.