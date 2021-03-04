Власти включат цифровую экосистему МСП в стратегию социально-экономического развития РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство России включит в разрабатываемую стратегию социально-экономического развития проекты по цифровой экосистеме для субъектов МСП, комплексной системе поддержки выхода МСП на экспорт и другие инициативы. Об этом сообщается в протоколе совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова от 26 февраля (есть в распоряжении ТАСС).

Сейчас в правительстве идет формирование новой стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Стратегия должна определить пути решения задач, поставленных в июльском указе президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Согласно документу, в приоритетном порядке будут проработаны следующие проекты: "Взлет - от стартапа до IPO" (ответственный - замминистра экономического развития Оксана Тарасенко), "Цифровая экосистема ("одно окно") для субъектов МСП" (генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич), "Новая комфортная регуляторная среда для экспортера" (замминистра экономического развития Владимир Ильичев).

Также поручено продолжить работу по подготовке проекта "Таргетированная система поддержки субъектов МСП на основе жизненного цикла предпринимателя" (ответственный - замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова) и проекта "Комплексная система поддержки выхода субъектов МСП на экспорт" (гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич).

Исполнителям, согласно протоколу, необходимо подготовить планы реализации стратегий, провести оценку необходимых финансовых ресурсов, определив возможные источники средств, определить проектную команду реализации каждой инициативы и подготовить перечень мероприятий, которые необходимо реализовать в рамках стратегических направлений других рабочих групп.