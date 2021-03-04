В Техасе главу крупного оператора электросети отправили в отставку после сбоев

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Генеральный директор и президент группы энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) Билл Магнесс отправлен в отставку после массовых отключений электроэнергии, вызванных экстремальными морозами в середине февраля в этом штате. Об этом говорится в заявлении ERCOT, распространенном в среду вечером.

"Совет директоров провел сегодня вечером встречу, на которой было решено направить генеральному директору и президенту ERCOT уведомление о том, что через 60 дней договор с ним будет расторгнут", - указывается в документе. В руководстве группы энергетических компаний подчеркнули, что Магнесс продолжит выполнять свои функции во время переходного периода. При этом совет директоров немедленно начнет поиск нового кандидата на должность президента и генерального директора ERCOT.

На прошлой неделе в отставку подали несколько членов совета директоров ERCOT, в частности, свои должности покинули председательница совета директоров компании Салли Толберг, ее заместитель Питер Крэмтон, а также еще два члена совета - Терри Балджер и Реймонд Хеппер. Кроме того, отменено назначение в совет директоров Крейга Айви.

В феврале в работе электросети Техаса имели место масштабные сбои, вызванные резким похолоданием и снегопадами. Проводились веерные отключения электроэнергии. Миллионы потребителей в штате в течение нескольких дней оставались без света. Конгрессмен Марк Виси (демократ от Техаса) отмечал, что электрическая сеть штата находилась на грани коллапса.

Компанию в свете произошедшего подвергли жесткой критике. ERCOT обслуживает около 90% потребителей электроэнергии штата.