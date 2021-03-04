ТПП зафиксировала рост числа запросов бизнеса на возобновление международной кооперации

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России фиксирует рост запросов бизнеса на возобновление международной кооперации на фоне восстановления деловой активности после кризиса, связанного в том числе с пандемией коронавируса. Зарубежные партнеры высказываются за расширение и углубление партнерства с Россией, сообщил ТАСС в четверг вице-президент ТПП Владимир Падалко.

"Сейчас после некоторой адаптации к новым условиям деловая активность начала восстанавливаться и набирает обороты. Мы чувствуем запрос от бизнеса на возобновление международной кооперации, поиск партнеров за рубежом, а также активную заинтересованность наших зарубежных партнеров в расширении и углублении деловых контактов в России", - сказал он.

По его словам, на выходе из пандемии "многие отношения на внешних рынках будут перезагружаться". "Представляется, что здесь для наших предприятий могут открыться хорошие возможности, которые важно не упустить. В этой связи важен вопрос разработки новой внешнеэкономической стратегии России. Предыдущая стратегия была принята в 2008 году, закончила свое действие в 2020 году. Не все цели удалось реализовать, но был приобретен бесценный опыт работы в условиях санкций и пандемийных ограничений, который необходимо учесть при разработке новой стратегии", - отметил Падалко.

Он добавил, что сегодня большинство экспертов связывают выход на траекторию экономического роста именно с развитием внешней торговли и углублением международной кооперации. По мнению вице-президента палаты, уроки пандемии показали, что изоляция по национальному признаку и полный отказ от идей дальнейшего развития международной кооперации и "глобальных цепочек стоимости" невозможны.

Риски реализации внешнеэкономических задач и интересов РФ

Падалко рассказал, что ТПП провела опрос членов палаты для оценки рисков реализации внешнеэкономических задач и интересов России в период до 2030 года. В опросе приняли участие около 100 респондентов, в основном это представители малого и среднего бизнеса. Экспертное голосование проводилось по трем группам рисков: внешние, внутриэкономические и операционно-управленческие. Материалы опроса имеются в распоряжении ТАСС.

Среди внешних рисков главное место занимают угрозы эскалации западных санкций в отношении России (интегральный уровень риска составил 2,82 балла по пятибалльной шкале), дальнейшая эскалация торгово-экономического протекционизма в мире (2,61) и усиление кризиса ВТО и переход к принятию односторонних "силовых" решений в международной торговле (2,57).

Из внутриэкономических рисков в первую тройку в сводной оценке рисков входят значительное сокращение предпринимательского класса в условиях экономической стагнации и ухудшения делового климата (2,72), реализация пессимистического сценария развития российской экономики с сохранением структурных диспропорций и падением конкурентоспособности отечественных производств (2,68), а также низкий уровень доходов государства, затрудняющий финансирование мер и программ поддержки внешнеэкономической деятельности (2,57). Еще один значимый, по мнению бизнеса, внутриэкономический риск может быть связан с развитием процессов монополизации в российской экономике и ухудшением конкурентной среды (2,48).

Среди операционно-управленческих рисков бизнес видит возможные проблемы в случае отсутствия эффективной межведомственной координации (2,58), отсутствия эффективных механизмов для взаимодействия государства и бизнеса (2,55), нечеткого распределения функций и ответственности между ведомствами (2,54).

"Представляется, что в этих оценках очевиден запрос на координацию и ответственное взаимодействие всех стейкхолдеров (заинтересованная сторона - прим. ТАСС) во внешнеэкономической сфере и заложен вполне понятный посыл для организации дальнейшей работы по преодолению волнующих бизнес внутренних проблем развития экономики России", - заключил Падалко, комментируя результаты опроса.