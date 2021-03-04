"Ъ": в России из-за дефицита яиц может сократиться выпуск мяса птицы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Часть отечественных производителей мяса птицы может сократить выпуск продукции из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца - речь идет о предприятиях, не имеющих собственных репродукторов и вынужденных закупать импортные инкубационные яйца. Этот вопрос обсуждался на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими представителями отрасли 2 марта, пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из частников встречи.

Издание отмечает, что сократить производство могут производители, обеспечивающие около 20% российского рынка мяса птицы. Стоимость инкубационных яиц выросла с 16-17 рублей за штуку в сентябре прошлого года до 30 рублей к настоящему моменту. Новые цены оказались слишком высокими для части птицефабрик, отмечает собеседник газеты. Также на ситуацию повлиял рост цен на корма и лизин.

По мнению экспертов, в течение двух-трех лет проблему может решить субсидирование производства инкубационных яиц в России. Но сегодня необходимо восстановить их импорт из стран, попавших под ограничения из-за гриппа птиц.

В январе 2021 года выпуск мяса птицы сократился на 6,4%, пишет газета со ссылкой на информацию Росптицесоюза. По данным организации, это связано с удорожанием ресурсов, зависимых от импорта, а также с нарушением графиков поставок племенной продукции из европейских стран из-за вспышек птичьего гриппа. По информации одного из участников рынка, пишет издание, роль сыграл и резкий рост спроса на яйца со стороны Китая, где быстро восстанавливается бройлерное производство.

2 марта Минсельхоз РФ сообщил, что компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.

Ранее Росстат сообщал, что стоимость мяса кур в России за неделю с 16 по 24 февраля 2021 года выросла на 1,9%, яиц - на 1,1%.