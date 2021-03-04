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Индекс Мосбиржи на открытии торгов снижается на 0,38%, индекс РТС - на 0,13%

Индекс Мосбиржи достигал 3403,01 пункта, а индекс РТС - 1451,65 пункта.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,38% и достигал 3403,01 пункта, а индекс РТС - на 0,13%, до 1451,65 пункта.

К 10:31 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3397,67 пункта (-0,57%), индекс РТС - на уровне 1451,81 пункта (-0,12%), свидетельствуют данные биржи.

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 1,08% - до $64,76 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,9% и торгуется на уровне $61,68 за баррель.

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