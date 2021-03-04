Выручка игрового сегмента Mail.ru Group выросла в 2020 году на треть

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выручка игрового направления Mail.ru Group (бренд MY.GAMES) по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с показателем годом ранее на 30%, до 40,8 млрд рублей, что составило 38% от общей выручки холдинга. Об этом говорится в сообщении компании.

Три четверти (75%) выручки от игр в 2020 году MY.GAMES получила за пределами России и СНГ - ключевыми зарубежными рынками стали США, Германия и Япония. На мобильные игры в 2020 году пришлось 73% выручки MY.GAMES. Число зарегистрированных пользователей MY.GAMES за год выросло на 21% и достигло 770 млн.

В компании, несмотря на эффект высокой базы из-за пандемии, прогнозируют двузначные показатели роста выручки в 2021 году. Дальнейшее развитие MY.GAMES продолжится за счет развития собственных игр, на которые приходится более 90% всей выручки бренда, и сделок M&A, отмечают в компании.

Инвестиционное подразделение MY.GAMES Venture Capital (MGVC) в 2020 году инвестировало в 12 игровых студий и совершило две консолидации (BeIngame и Deus Craft). Всего в портфеле MGVC на данный момент 35 студий.

Кроме того, в четвертом квартале 2020 года MY.GAMES запустила бета-тест собственного сервиса облачного гейминга MY.GAMES Cloud, месячная аудитория которого достигла 100 тыс. пользователей. В 2021 году MY.GAMES продолжит тестирование монетизационных моделей и технических возможностей, включая запуск на новых платформах, среди которых Mac OS, Android, iOS и SmartTV.

Также в 2020 году рост показали и инструменты монетизации контента: оборот средств сервиса увеличения интерактивности стримов DonationAlerts вырос на 54%, количество активных стримеров - на 30%, а количество отправленных донатов (пожертвований) - на 2,5 млн. Платформа монетизации авторского контента Boosty.to в 2020 году показала более чем десятикратный рост в денежном выражении, в настоящее время на платформе зарегистрировано свыше 220 тыс. авторов.

О компании

MY.GAMES - международный игровой бренд, который объединяет 11 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, более 1,8 тыс. сотрудников и 13 внутренних студий разработки.

MY.GAMES создает игры для компьютеров, консолей и мобильных устройств. Компания оперирует более 80 проектами, всего в ее портфолио более 150 игр, в которых зарегистрированы свыше 770 млн пользователей.

Также компания развивает собственные медиаресурсы и игровую платформу My.Games Store, профильное инвестиционное подразделение, игровые и киберспортивные сервисы и другое.