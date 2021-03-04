Акции "Сафмар финансовые инвестиции" выросли более чем на 10%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Акции " Сафмар финансовые инвестиции" на Московской бирже выросли на 10,34% к отметке закрытия предыдущих торгов и в моменте достигали 540 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:26 мск ценные бумаги компании замедлили рост и торговались на уровне 516,8 руб. за акцию (+5,6%).

"Сафмар финансовые инвестиции" - это публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики. Он объединяет лизинговые, страховые, пенсионные и брокерские активы. Холдингу принадлежат: лизинговая компания "Европлан", НПФ "Сафмар" (в марте 2019 года к нему был присоединен НПФ "Доверие"), НПФ "Моспромстрой-фонд", 49% акций страхового дома "ВСК", 75% кредитного брокера "Директ кредит".