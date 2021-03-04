Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2020 году упала на 10%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом на 10% и составила 760,3 млрд рублей, следует из сообщения банка.

Согласно отчетности банка, чистая прибыль группы за четвертый квартал прошлого года составила 201,7 млрд руб., снизившись на 4,9% по сравнению аналогичным периодом 2019 года. Прибыль на обыкновенную акцию в 2020 году составила 34,36 руб. (-10,9% в годовом выражении), рентабельность капитала равнялась 16,1%, рентабельность активов 2,3%.

Кредиты "Сбера"

Кредиты группы на конец 2020 года превысили 25 трлн руб., увеличившись за год на 15%. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18%, до 9,3 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель увеличился до 15,7 трлн руб. Рост без учета валютной переоценки составил 9,3%.

Средства физических лиц в банке выросли на 17,1% и составили 16,6 трлн руб. Средства корпоративных клиентов увеличились почти на 24%, до 9,1 трлн руб.

Чистые процентные доходы за 12 месяцев 2020 года выросли на 13,6% и составили 1,6 трлн руб., чистые комиссионные доходы увеличились на 11%, составив 552,6 млрд руб.

Операционные расходы группы составили 759,8 млрд руб. (рост на 4,9%). Рост расходов на персонал составил 3,6% за 2020 год.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 84,2 млрд руб. за четвертый квартал 2020 года.

"Кредитное качество портфеля в четвертом квартале 2020 года улучшилось и вернулось на докризисный уровень", - отмечается в сообщении банка.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 102,8%, показав рост на 4,3 п. п. и 13,4 п. п. за четвертый квартал и 12 месяцев 2020 соответственно.