Чупшева: в РФ появился запрос на цифровизацию госуслуг и изменение управленческих моделей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила, что в России стал очевиден запрос на цифровизацию отраслей и госуслуг, изменение управленческих моделей.

"В прошедшем году все мы столкнулись с вызовами, которые не могли себе представить. Реальность изменилась, и от скорости реакции на эти изменения зависит очень многое. Трансформацию переживают сферы образования, здравоохранения, трудовых отношений. На глазах меняется технологическая повестка страны. Стал очевиден запрос на цифровизацию целых отраслей и государственных услуг, на изменение управленческих моделей", - отметила Чупшева в приветствии участникам форума "Большой открытый диалог", которое зачитали на пленарном заседании.

Она отметила, что АСИ меняется в соответствии с повесткой страны, готово представить инициативы и проекты, связанные с разрешением тех или иных проблем уже в новой ситуации.

"И что особенно важно, в рамках форума вам предстоит обсудить не только самые актуальные вопросы, стоящие перед страной, но и попробовать заглянуть в будущее, представить Россию через 10-15 лет. И, представив, попробовать уже сейчас наметить план действий, необходимых для того, чтобы это будущее стало возможным", - уточнила Чупшева.

Форум "Большой открытый диалог" проходит в четверг в формате телемоста Москва - Екатеринбург. На нем обсуждают перспективы сотрудничества бизнеса и власти для реализации национальных проектов, планы по улучшению и упрощению государственных процедур для предпринимателей, а также опыт Свердловской области в развитии инвестиционного климата. Впервые "Большой открытый диалог" прошел в Екатеринбурге 19 ноября 2019 года. Информационное агентство ТАСС выступает партнером форума.