IKEA откроет весной в Москве третью дизайн-студию

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Шведская торговая сеть IKEA намерена весной 2021 г. открыть третий магазин формата дизайн-студии в Москве в ТРЦ "Щелковский", говорится в сообщении компании.

"Весной этого года ИКЕА планирует открыть третью дизайн-студию в Москве: пространство площадью более 700 кв. м расположится в новом торгово-развлекательном центре "Щелковский". В студии будут представлены комплексные решения для дома, в том числе по обустройству кухонь и гардеробов - самых востребованных категорий товаров", - сообщили в компании.

Сумму инвестиций в открытие дизайн-студии IKEA не раскрывает.

IKEA основана в 1943 г. в Швеции, торговая сеть специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Первый российский гипермаркет IKEA открылся в 2000 г. в подмосковных Химках. Сейчас в России работают 14 магазинов ИКЕА в торговых комплексах "Мега", магазины городского формата "ИКЕА Сити" в торговом центре "Авиапарк" и ТРЦ "Мозаика" и ТЦ "Европолис", а также шесть дизайн-студий ИКЕА: две в Москве, три в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.