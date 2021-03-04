Глава ТПП предложил нарастить инвестиции банковского сектора в основной капитал

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил увеличить объем инвестиций банковского сектора в основной капитал. Об этом он сообщил в четверг на форуме "Большой открытый диалог", который проходит в онлайн-формате в студиях ТАСС в Москве и Екатеринбурге.

"Нам кажется, надо очень серьезно посмотреть на то, каким образом работает наш банковский сектор. Смотрите: 80% финансовых ресурсов сосредоточено в банковском секторе, при этом в инвестициях в основной капитал менее 10% приходит из банковского сектора, причем там порядка 2% - иностранные банки. Поэтому в этой части, мне кажется, достаточно большие возможности, ресурсы, резервы", - сказал глава палаты.

Катырин считает, что "надо подумать, как заинтересовать банковский сектор, чтобы деньги, которые они у себя аккумулируют, все-таки работали на инвестиции".

Форум "Большой открытый диалог" проходит в четверг в формате телемоста Москва - Екатеринбург. На нем обсуждают перспективы сотрудничества бизнеса и власти для реализации национальных проектов, планы по улучшению и упрощению государственных процедур для предпринимателей, а также опыт Свердловской области в развитии инвестиционного климата. Впервые "Большой открытый диалог" прошел в Екатеринбурге 19 ноября 2019 года. Информационное агентство ТАСС выступает партнером форума.