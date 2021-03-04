МЭР разрабатывает рекомендации по созданию единого инвестиционного стандарта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития России совместно с Агентством инвестиционного развития работает над единым стандартом привлечения инвестиций, заявил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов в ходе пленарной сессии форума "Большой открытый диалог" в ТАСС.

"Мы в Министерстве экономического развития, Агентстве инвестиционного развития работаем над формированием методических рекомендаций по реализации этого стандарта", - заявил Иванов.

По словам первого замминистра, единый стандарт будет предполагать также сопровождение и поддержку инвестиционного проекта.

"Нам хочется, чтобы был единый свод правил, чтобы любой инвестор, отечественный, международный, принимая решение о том, что он хочет реализовать инвестиционный проект, мог понять, на каких условиях, какие сроки. В любой точке страны он может это сделать, <…> чтобы он понимал, что минимальные стандарты ему будут предоставлены", - заявил Иванов.

Первый замминистра привел в пример булочку из McDonalds, которая в любой точке мира одинакова по качеству и составу.

"Мы вместе будем с регионом проходить этот путь с теми инвесторами, которые отважатся по этому стандарту делать свои проекты - смотреть, что получается и чем можно помочь с нашей стороны - не только методологически, но и материально, чтобы эта работа была успешна", - подчеркнул он.