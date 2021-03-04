В РСПП заявили о необходимости развивать новые виды транспорта и инфраструктуру

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. России в ближайшее время нужно будет развивать новые виды транспорта, а также соответствующую инфраструктуру в связи с ограничениями, вводимыми для борьбы с изменением климата. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе пленарной сессии форума "Большой открытый диалог", прошедшей в онлайн-формате в ТАСС.

"В ближайшее время нам придется активно развивать и электротранспорт, электромобили. И газомоторное топливо все в большей степени будет становиться источником для двигателей внутреннего сгорания. Климатические ограничения <...> будут требовать довольно более резкого поворота в эту сторону", - отметил глава РСПП.

Он также добавил, что развитие транспортного сектора включает в себя не только создание новых транспортных средств, но и развитие соответствующей инфраструктуры.

"Речь идет не только о том, чтобы произвести хорошие электробусы, скоростные трамваи. Речь идет о новой модели, по сути дела речь о комплексной цифровой модели организации дорожного движения в городах. Это и создание инфраструктуры, в том числе и для новых видов транспорта. Это и газозаправочные станции и электрозарядные станции", - отметил Шохин.

По словам президента РСПП, развитие инфраструктуры является одним из секторов, который может привлечь новые инвестиции.

Форум "Большой открытый диалог" (https:// bigopendialog.ru/) проходит в четверг в формате телемоста Москва - Екатеринбург. На нем обсуждают перспективы сотрудничества бизнеса и власти для реализации национальных проектов, планы по улучшению и упрощению государственных процедур для предпринимателей, а также опыт Свердловской области в развитии инвестиционного климата. Впервые "Большой открытый диалог" прошел в Екатеринбурге 19 ноября 2019 года. Информационное агентство ТАСС выступает партнером форума.