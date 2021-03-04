Uniper не исключает возможности продать свою российскую компанию "Юнипро"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Германская Uniper не исключает возможности продать свою российскую "дочку" - компанию "Юнипро". Об этом заявил глава компании Андреас Ширенбек в ходе телефонной конференции с инвесторами.

"В настоящее время мы сосредоточены на реинвестировании в основные средства для сокращения выбросов углекислого газа. Но, конечно, мы рассматриваем разные варианты и не исключаем этого (продажи "Юнипро" - прим. ТАСС)", - сказал он.

Глава Uniper подчеркнул, что российский бизнес является крайне важным для компании.

Осенью 2020 года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что "Интер РАО" рассматривает энергокомпании "Юнипро" (подконтрольна германской Uniper) и "Энел Россия" (56,43% у итальянской Enel) в качестве основных объектов для покупки. В приоритете, как утверждал один из источников газеты, - активы "Юнипро". "Интер РАО" опровергала эту информацию, заявив, что не ведет переговоры о покупке активов генерирующих компаний "Юнипро" и "Энел Россия".