Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в 2020 году снизилась на 27%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль генерирующей компании "Юнипро" (входит в германскую Uniper) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2020 года составила 13,7 млрд рублей, что на 27,1% ниже, чем в 2019 году. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка "Юнипро" за отчетный период сократилась на 6,2%, до 75,32 млрд рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции, ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК +, а также теплой погоды в первом квартале 2020 года, уточнили в компании.

Показатель EBITDA уменьшился на 10,8% в годовом выражении, составив 26,4 млрд рублей. При этом в компании ожидают роста показателя до 25-30 млрд рублей в 2021 году и до 33-37 млрд рублей в 2022 году.

Операционная прибыль "Юнипро" упала по итогам прошлого года до 16,84 млрд рублей против 22,49 млрд рублей в 2019 году. Доналоговая прибыль сократилась почти на треть, до 17,03 млрд рублей.

Выплата дивидендов

Совет директоров утвердил новую редакцию дивидендной политики компании, согласно которой компания в 2021-2022 годах будет направлять на дивиденды по 20 млрд рублей в год. На размер выплат может повлиять срок запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС и операционные показатели его работы, следует из материалов "Юнипро".

"При этом общество считает наиболее существенным собственным риском, способным привести к невыполнению обязательств по выплате дивидендов, задержку в возобновлении оплаты по договору о предоставлении мощности в отношении энергоблока №3 БГРЭС и/или снижение оплаты за мощность по причине незапланированной неготовности", - отмечается в материалах.

На размер дивидендов может повлиять и внесение изменений в регулирование энергетической отрасли.

О компании

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,235 тыс. МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5,657 тыс. МВт), Березовская ГРЭС (2,4 тыс. МВт), Шатурская ГРЭС (1,5 тыс. МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1,048 тыс. МВт).

83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.