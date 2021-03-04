Мишустин поддержал начало работы международного терминала аэропорта Кызыла уже в 2021 году

КЫЗЫЛ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола ввести в действие уже в этом году международный терминал аэропорта Кызыла.

"Если это возможно, попросил бы, чтобы не 2021-2022 год был. Мы можем справиться в 2021-м", - сказал Кара-оол в ходе встречи с Мишустиным. Он рассказал, что аэропорту не так давно был присвоен международный статус. "Остается только его ввести в действие", - добавил Кара-оол.

"Очень поддерживаю то, что было сказано. Потому что международный статус даст возможность развивать ваши отношения с другими странами", - ответил премьер.

По словам главы республики, уже выделены средства на проектную документацию, которая должна быть готова уже в этом марте. Он отметил, что пока еще не поданы документы в Минтранс, но это будет сделано.

Аэропорт Кызыла (ФКП "Аэропорт Кызыл") основан в 1946 году, сотрудничает с тремя российскими авиакомпаниями ("Нордстар", "КрасАвиа" и "ИрАэро"), обеспечивающими сообщение республики с Москвой, Красноярском, Новосибирском, Иркутском и Абаканом. Базовый перевозчик - авиакомпания "Тува Авиа", чья география полетов ограничена домашним регионом. В сентябре 2019 года аэропорт Кызыл получил статус международного. Ранее в ходе реконструкции была удлинена взлетно-посадочная полоса до 3 км, а также модернизированы наземные мощности и службы, что позволило авиапредприятию принимать суда любого типа.