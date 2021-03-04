Цены на продовольствие в мире растут девятый месяц подряд

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут девятый месяц подряд, в первую очередь повысилась стоимость сахара и растительных масел. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в феврале 116 пунктов, что на 2,4% больше, чем в январе.

Индекс цен на растительные масла увеличился на 6,2%, достигнув самого высокого показателя с апреля 2012 года. Индекс цен на сахар возрос на 6,4% по сравнению с январем, так как "снижение производства в ключевых странах-производителях, а также сильный импортный спрос из Азии вызвали постоянную обеспокоенность по поводу сокращения мировых поставок". Индекс цен на зерновые за месяц возрос на 1,2%, на мясо - на 0,6%, на молочные продукты - на 1,7%.

В организации также сообщили, что, согласно предварительному прогнозу, "мировое производство пшеницы в 2021 году, вероятно, вырастет и достигнет нового рекорда в 780 млн тонн, поскольку ожидания восстановления производства в Европейском союзе более чем компенсируют риски производства в Российской Федерации, которые зависят от погодных условий".