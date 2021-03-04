Число жалоб на профучастников рынка ценных бумаг за 2020 год выросло на 74%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Количество жалоб на профессиональных участников на российском рынке ценных бумаг за 2020 год выросло на 74%, до 1,6 тыс. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг Банка России".

"В 2020 году в отношении субъектов рынка ценных бумаг зарегистрировано 1,6 тыс. жалоб (+74% г/г)", - сказано в материале.

Отмечается, что рост числа жалоб соразмерен с ростом количества клиентов и их торговой активности. В частности, в отношении организаторов торгов поступило 25% от общего числа жалоб (годом ранее 6%), прежде всего из-за приостановки торгов фьючерсами на нефть на Московской бирже в апреле. Доля жалоб в отношении брокеров выросла до 48% (годом ранее 46%), основная их часть касается сбоев в работе информационных систем и неисполнения поручений клиентов. Регулятор также подчеркнул, что более половины из них были признаны необоснованными.

При этом доля жалоб в отношении остальных участников рынка снижалась, а число жалоб на манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю в абсолютном выражении выросло, добавили в ЦБ.

Учатники рынка

Количество профессиональных участников на рынке ценных бумаг в 2020 году снизилось на 3,73% - до 464 компаний. "В 2020 году Банком России были введены регуляторные послабления для смягчения последствий пандемии, что нашло отражение и в динамике количества профессиональных участников. За год их число снизилось с 482 до 464, в основном за счет добровольного отказа от лицензии кредитными организациями", - отмечается в обзоре.

При этом доля лицензий, аннулированных из-за нарушений (у небольших участников), за год снизилась с 44% до 30%.

Согласно статистике ЦБ, количество клиентов на брокерском обслуживании в 2020 году продемонстрировало существенных рост - в 2,3 раза, до 9,9 млн. Основной прирост наблюдался в массовом розничном сегменте у профучастников - кредитных организаций, доля которых по общему количеству клиентов выросла до 85% (годом ранее - 73%). При этом доля розничных инвесторов достигла 12% от экономически активного населения страны.