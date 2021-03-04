Главы Минэнерго России и Белоруссии обсудили двустороннее взаимодействие в 2021 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич провели встречу, на которой обсудили двустороннее взаимодействие и интеграционную работу в 2021 году. Об этом говорится сообщении Минэнерго РФ.

"Николай Шульгинов провел рабочую встречу с министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в том числе продолжение интеграционной работы в 2021 году", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго РФ пояснили ТАСС, что это была первая очная встреча Шульгинова, который был назначен министром в ноябре 2020 года, с главой Минэнерго Белоруссии.

Россия и Белоруссии традиционно по линии Минэнерго обсуждает в том числе вопросы поставок российских нефти и газа, в том числе их объемы и цену. До недавнего времени страны на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об экспорте белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ вместо портов Литвы. Вице-премьер РФ Александр Новак оценивал возможный объем в 4-6 млн тонн.

В конце прошлого года Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа в республику. Так, цена на российский газ для Белоруссии на 2021 год составит $128,5 за 1 тыс. куб. м, сообщал президент республики Александр Лукашенко.