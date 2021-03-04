Мазутные котельные в поселениях Хабаровского края заменят до 2025 года

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края заменят неэффективные мазутные котельные в населенных пунктах в ближайшие четыре года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве ЖКХ края.

Во время рабочих командировок по районам врио губернатора края Михаил Дегтярев поручил провести повсеместную модернизацию отопительного комплекса, в частности, заменить все мазутные котельные. Вместо них предполагается построить объекты, работающие на угле или газе. Мазутные котельные, в частности, по данным регионального правительства, предстоит заменить в Советской Гавани, в поселке Лососина, селах Князе-Волконское, Благодатное, Калинка, Мирное, Литовко и других. Всего обновят почти 30 объектов. В 2021 году новую газовую котельную взамен устаревшей сдадут в поселке Переяславка района имени Лазо. До конца 2023 года построят котельную в поселке Литовко Амурского района. "Будет построен модульный объект, работающий на угле. После его ввода в строй региональный бюджет сможет экономить на закупках топлива до 25 млн рублей в год", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства края.

Сейчас жителей поселка Литовко обеспечивает теплом котельная, работающая на мазуте. Построена она была почти 30 лет назад и уже морально и физически устарела. Для отопления поселка котельная ежегодно расходует почти 1,8 тыс. тонн мазута, на приобретение которого уходит около 44,5 млн рублей, что очень дорого. Строить новую котельную будет инвестор, его планируется привлечь на условиях концессии, передав ему в эксплуатацию объекты теплоснабжения поселка. Мощность терминала составит 9 МВт. Этого будет достаточно, чтобы отапливать все жилые дома и учреждения социальной сферы в поселении.

В результате реконструкции системы теплоснабжения поселка Литовко сократятся затраты на выработку тепла, а значит может понизиться и тариф на тепловую энергию. Сейчас жители поселка платят по предельному тарифу, но финансовая нагрузка на организации и учреждения, а также на местных предпринимателей сократится.