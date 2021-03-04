МТС будет предлагать дивиденды из расчета выше 29,5 руб. на акцию

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. МТС будет рекомендовать акционерам выплатить в 2021 году дивиденды больше, чем в 2020 году, из расчета на одну акцию, то есть выше 29,5 руб. Об этом журналистам заявил президент МТС Алексей Корня.

"Это будет предметом обсуждения с советом директоров, но мы будем рекомендовать выше, чем 29,5 руб. [на акцию]", - сказал он.

В сентябре 2020 года акционеры МТС утвердили дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 8,93 рубля на обыкновенную акцию (17,86 руб. на американскую депозитарную расписку, АДР). За этот период на дивиденды было направлено 17,84 млрд руб.

Тогда в компании отмечали, что за весь 2020 год совокупный объем возврата акционерам от МТС станет рекордным за всю историю компании и может составить порядка 100 млрд руб. (или 29,5 руб. на одну обыкновенную акцию) с учетом других выплат, в том числе спецдивидендов, связанных с продажей бизнеса оператора на Украине.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,02% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 43,19% уставного капитала МТС (13,87% акций компании и АДР на 29,32% акций МТС).

Финансовые результаты

Выручка МТС в IV квартале 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 7,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составила 133,7 млрд руб.

Показатель скорректированной OIBDA за отчетный период возрос на 1,3%, до 52,5 млрд руб., в том числе за счет стабильного роста доходов от основных услуг. Чистая прибыль МТС в IV квартале 2020 года выросла в 2,4 раза, до 13,1 млрд руб. В компании этот рост объясняют устойчивыми показателями основного бизнеса и снижением чистых процентных расходов, а также эффектом от изменения валютных курсов.

По итогам 2020 года выручка МТС выросла на 5,2% и составила 494,9 млрд руб. Скорректированная OIBDA увеличилась на 1,7%, до 215,2 млрд руб., чистая прибыль - на 13,2%, до 61,4 млрд руб.

Капзатраты МТС на конец 2020 года составили 91,6 млрд руб., чистый долг - 317,6 млрд руб.

Прогнозы

МТС прогнозирует, что рост выручки и скорректированной OIBDA в 2021 году превысит 4% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, МТС ожидает CAPEX на уровне 100-110 млрд руб. против 96,9 млрд руб. в 2020 году.

По итогам 2020 года выручка МТС увеличилась на 5,2% и достигла 494,9 млрд руб. при прогнозе роста более 3%, скорректированная OIBDA возросла на 1,7%, до 215,2 млрд руб. при прогнозе роста до 2%.