Эксперт: доля аварийного жилья в арктических районах Якутии может увеличиться до 65%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья нацпроекта "Жилье и городская среда" в арктических районах Якутии позволит ликвидировать только его пятую часть. Из-за этого доля аварийного жилья в арктических районах региона может увеличиться до 65%, сообщил в четверг гендиректор Ассоциации "Союз строителей Якутии" Айхал Габышев в ходе VI Международной конференции "Арктика - 2021".

"Анализ состояния жилищного фонда арктический районов Якутии показывает, что реализация адресной программы к 2025 году позволит ликвидировать, по предварительным расчетам, только пятую часть аварийного жилищного фонда. <…> Несмотря на завершение адресной программы, доля аварийного жилья в ряде арктических районов может увеличиться до 65%", - сообщил Габышев.

Он отметил, что, по предварительным подсчетам, пятая часть охватит 155 тыс. кв. метров аварийного жилья, что является низким показателем для достижения среднероссийских значений. При этом основными причинами сокращения населения в Арктической зоне РФ являются высокий уровень ветхости и аварийности жилого фонда, износ сетей инженерно-технического обеспечения и низкий уровень благоустройства населенных пунктах, добавил Габышев.

В Якутии был зарегистрирован самый большой объем аварийного жилья - 6% от общероссийского показателя. Всего до 2025 года планируется ликвидировать более 1 млн кв. метров аварийного жилья в 36 муниципальных районах, а также переселить 61,82 тыс. человек в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За это время в республику из федерального бюджета поступит 86,12 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн квадратных метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.