Рада намерена национализировать производителя авиационных двигателей "Мотор Сич"

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украина намерена национализировать предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" (Запорожье). Об этом в четверг сообщил глава президентской фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

"На этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации "Мотор Сичи". Вы знаете, что наложили санкции против китайских компаний. Это вопрос обороноспособности", - сказал Арахамия в эфире канала "Прямой".

При этом он выразил мнение, что по вопросу национализации необходимо проводить переговоры с китайской стороной. "Это часть ситуаций в отношениях с Китаем, надо проводить переговоры. Но, мне кажется, нам надо регистрировать законопроект, потому что сейчас полностью не определено состояние предприятия, там работают несколько десятков тысяч человек. Они обращаются к нам и просят определить, какой статус и какое будущее у этого предприятия, - отметил глава фракции. - Это важное предприятие, градообразующее в Запорожье. Надо над этим работать".

Продажа китайцам заблокирована

Китайские инвесторы приобрели в 2016 году 56% акций ПАО "Мотор Сич", а в августе 2019 года подали документы по сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении администрации США не допустить перехода завода под контроль китайского капитала. Осенью 2019 года на Украину приезжала группа специалистов Института оборонного анализа США с целью познакомиться с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. По мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу "Мотор Сич" китайцам.

На китайские акции Службой безопасности Украины (СБУ) наложен арест. По информации инвесторов, в течение трех лет не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента. Китайские инвесторы инициировали в декабре 2020 года арбитраж против Украины и первоначально оценивали ущерб от сложившейся ситуации в $3,5 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский 28 января этого года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против китайской компании Skyrizon - инвестора "Мотор Сич". Кроме того под санкции подпал гражданин Китая Ван Цзин, который является ключевым акционером Skyrizon. МИД КНР в ответ на санкции Украины потребовал соблюдать права китайских инвесторов.

Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму ущерба на $100 млн- до $3,6 млрд - для взыскания с Украины в международном арбитраже. Как сообщила пресс-служба предприятия, рост суммы требований обусловлен расширением группы истцов еще несколькими китайскими акционерами, "которые также понесли значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение ее международных обязательств".

"Мотор Сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок, поставляющих продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев в одностороннем порядке прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.