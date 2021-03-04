Мишустин: почтовый центр в Новосибирске обеспечит гарантированные способы доставки грузов

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Экосистема нового логистического почтового центра в Новосибирске обеспечит гарантированные способы доставки грузов, развитую информационную систему логистики, даст импульс развитию экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Важно создать такие условия, чтобы российский потребитель почтовых услуг не чувствовал, что он находится в какой-то другой среде, подчеркнул он во время посещения логистического центра "Почты России".

"Что очень важно, сегодня говорили много о том, чтобы создать такие условия, чтобы наш потребитель почтовых услуг не чувствовал, что он в какой-то другой среде. Это экосистема, которая позволит человеку гарантированно иметь информацию о доставке любой посылки, груза или внутри страны, внутри своего региона, либо за рубеж", - сказал Мишустин.

Премьер поблагодарил за работу сотрудников, которые участвовали в создании логистического центра, пожелал успехов "Почте России". Он подчеркнул, что эта большая технология "позволит соединить всех заказчиков почтовых услуг через современную информационную систему с теми, кто должен получить посылку или любой из товаров, который заказывает человек из нашей страны".

"И что очень важно, вы остаетесь нейтральными для других игроков рынка. Вы будете в этом смысле помогать развиваться таким же другим логистическим операторам, которые будут брать сегменты доставки: где-то более активно работать будут коммерческие, частные компании, где-то "Почта России" - неважно. Но что очень важно, эта большая экосистема позволит нам иметь гарантированные способы доставки грузов, информационную развитую систему логистики, которая позволит человеку онлайн наблюдать за тем, как осуществляется доставка его груза", - заявил премьер.

Это, по его словам, "даст серьезный импульс для развития экономики", поскольку связанный с этим оборот товаров и услуг будет давать экономический рост, в том числе рост в конкретном регионе.

"Для потребителя остается только обрадоваться, потому что те гарантированные сроки, которые должны быть для доставки его груза или посылки, будут исполняться и будут очевидны, их можно будет контролировать любым способом", - указал глава кабмина.

Также Мишустин положительно оценил работу логистического почтового центра (ЛПЦ) "Почты России". "У вас потрясающий центр, современный, <...> быстрый", - сказал премьер во время беседы с сотрудниками центра.

В зоне обработки писем глава кабмина принял участие в технологическом процессе центра, переложив несколько пачек корреспонденции. "Приятно поработать руками", - прокомментировал премьер.

В настоящее время логистический центр работает в тестовом режиме. Он сможет принимать до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии, а мощности комплекса позволяют обрабатывать до 1,5 млн писем и посылок в сутки, отмечается в материалах "Почты России", подготовленных к рабочему визиту премьера в Новосибирск. После официального запуска центра интернет-продавцы смогут размещать товары в специальных складских зонах, исключая линию Москва - Новосибирск, что позволит сократить время получения посылок для жителей Новосибирска и Горно-Алтайска на четыре дня, для Барнаула, Кемерова и Томска - на три дня.

Кроме этого, "Почта России" в течение 2021-2022 годов рассчитывает открыть новые логистические центры в восьми городах России: Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Красноярске, Воронеже, Хабаровске, Краснодаре и Челябинске. Отмечается, что это приведет к сокращению сроков доставки внутри страны и будет способствовать развитию интернет-торговли.

Первый хаб

Логистический почтовый центр в Новосибирской области - первый и самый крупный сортировочный хаб "Почты России", построенный в рамках проекта "Национальные логистические технологии". В настоящее время центр выходит на проектную мощность работы. В масштабах страны этот хаб будет вторым по размеру после московского логоцентра "Внуково" и первым по уровню автоматизации процессов.

Логистический центр "Почты России" площадью 46 тыс. кв. м расположен рядом с новосибирским аэропортом "Толмачево". Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 1,5 млн писем и посылок в сутки, в том числе более 280 тыс. различных посылок и международных мелких пакетов. Сортировка в центре будет осуществляться для 3,5 тыс. почтовых отделений.