Эксперты ЕС заключили, что Белоруссия повысила безопасность БелАЭС в ключевых областях

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности по итогам визита на Белорусскую АЭС 9-10 февраля пришли к заключению, что Минск повысил безопасность станции в ключевых областях. Об этом говорится в обнародованном в четверг предварительном докладе группы.

"В предварительном докладе делается вывод, основанный на имеющейся информации и посещении объекта, что был достигнут прогресс в рассмотрении всех рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов", - отмечается в нем. В документе подчеркивается, что полный отчет будет составлен после дальнейшего экспертного обзора в конце этого года.

Как сообщили ранее в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор), эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности планируют в мае-июне 2021 года вновь посетить Белорусскую АЭС.

Группа европейских регуляторов начала проведение стресс-тестов на БелАЭС во взаимодействии с Минском в 2018 году. Этот процесс должен подтвердить высший уровень безопасности станции, что позволит Белоруссии беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, чему пытаются воспрепятствовать Литва и Польша. По их инициативе саммит ЕС, прошедший в декабре прошлого года, принял решение, что государства Евросоюза будут блокировать импорт в страны ЕС электричества с атомных электростанций за пределами сообщества, безопасность которых не соответствует требованиям ЕС.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт.

21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска. После проведенных испытаний турбогенератор первого энергоблока снова был подключен к энергосистеме с последующим набором мощности. БелАЭС было выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока, и 12 декабря он был выведен на полную мощность. Тепловая мощность блока составляет 3 200 МВт, электрическая мощность - 1 170 МВт. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.