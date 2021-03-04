Британский регулятор начал антимонопольное расследование в отношении Apple

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) начало антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple. Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте регулятора, причиной проводимой проверки стали жалобы со стороны производителей приложений о том, что правила магазина приложений App Store могут быть несправедливыми и антиконкурентными.

Разработчики жалуются, например, на то, что они вынуждены платить Apple комиссию в размере 30% за распространение их продукции через App Store, не имея возможности взаимодействовать с клиентами вне фирменного магазина корпорации. Точно так же через App Store должна проходить и оплата всех дополнительных опций и улучшений, которые клиент захочет приобрести в рамках приложения.

"Во время расследования CMA будет изучено, занимает ли Apple доминирующее положение в связи с распространением приложений на устройствах фирмы в Великобритании и, если это так, навязывает ли несправедливые или антиконкурентные условия разработчикам, использующим App Store, что в конечном итоге приводит к тому, что пользователи имеют меньший выбор или платят больше за приложения и дополнительные функции", - отмечается в сообщении регулятора.

В ответ в Apple заявили о готовности работать совместно с CMA, чтобы объяснить, как рекомендации корпорации "по конфиденциальности, безопасности и содержанию сделали App Store надежной платформой как для потребителей, так и для разработчиков".

В июне прошлого года Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении Apple в связи с возможными нарушениям норм Евросоюза в системе Apple Pay, а также в работе App Store. В сентябре того же года компании - разработчики мобильных приложений во главе с Epic Games основали организацию под названием Coalition for App Fairness ("Коалиция за равноправие приложений") для борьбы за свои права в спорах с владельцами цифровых магазинов, таких как App Store и Google Play. Ее членами к настоящему моменту являются более 40 компаний, занимающихся разработкой мобильных приложений. Помимо Epic Games, в организацию входят шведский музыкальный сервис потокового вещания Spotify, компания-разработчик приложения для знакомств Tinder Match Group и другие фирмы из США и стран Европы.

Участники коалиции настаивают на том, что ни один онлайн-магазин не вправе закреплять за собой эксклюзивное право на осуществление покупок внутри приложений, размещенных на его платформе. Кроме того, по их мнению, разработчикам не может быть запрещено размещать в онлайн-магазинах приложения даже в тех случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний - создателей таких платформ.