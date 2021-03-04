В Адыгее открылась птицеводческая площадка

МАЙКОП, 4 марта. /ТАСС/. Птицеводческая площадка, инвестиции в которую превысили 520 млн рублей, открылась в четверг в Кошехабльском районе Адыгеи, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов.

"Инвестиции группы агропредприятий "Ресурс" в птицеводческую площадку "Кошехабльская" в республике превысили 520 млн рублей. На ней планируется ежегодно выращивать ремонтный молодняк. Это позволило создать порядка 70 новых рабочих мест для населения района", - сказал министр.

Новая площадка стала для инвестора в республике шестой по счету. Для содержания куриного молодняка были модернизированы 13 и построены еще семь корпусов. Общая площадь технологических мощностей составила 36,6 тыс. кв. м, это позволит выращивать здесь ежегодно 390 тыс. голов ремонтного молодняка, уточнили в пресс-службе поставщика оборудования.

"Площадка реконструирована в рамках программы по увеличению производства инкубационного яйца. Проект реализуется на базе площадок группы агропредприятий "Ресурс" в Адыгее и Краснодарском крае, его ключевая цель - снижение себестоимости продукции за счет наращивания объема производства собственного инкубационного яйца до 73,3 млн в год", - добавили в пресс-службе.

Группа агропредприятий "Ресурс" - один из лидеров российского АПК, компания занимает второе место в стране по объему производства и первое по экспорту мяса птицы. На территории Адыгеи расположены птицеводческие и растениеводческие активы ГАП - площадки содержания родительских стад, комбикормовый завод, земельные угодья. Другие активы находятся в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Тамбовской и Оренбургской областях, республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Калмыкия.