Объем инвестиций в экономику Пензенской области в 2020 году увеличился до 95 млрд рублей

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Пензенской области увеличились на 5% по итогам 2020 года и составили 95 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор Иван Белозерцев в ходе выступления с инвестиционным посланием в Пензе.

По данным Пензастата, в 2019 году объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 90,4 млрд рублей.

"Считаем существенным достижением прошлого года рост объема инвестиций. Несмотря на тенденцию снижения инвестиционной активности в целом по России, в Пензенской области он составляет почти 95 млрд рублей, что выше уровня 2019 года", - отметил Белозерцев.

В числе наиболее значимых проектов 2020 года глава региона отметил запуск компанией "Русмолко" молочно-товарного комплекса на 5 200 голов в Сердобском районе, модернизацию завода по производству полутвердых сыров, открытие площадок по промышленному производству инкубационного яйца индейки компанией "Авиаген Торкейз Рус", расширение комплекса по выращиванию индейки до 155 тонн продукции в год группой компаний "Дамате".

Он добавил, что в настоящее время Корпорация развития Пензенской области сопровождает 37 инвестиционных проектов на общую сумму более 90 млрд рублей.

"Общий объем инвестиций по этим проектам составил более 28,5 млрд. рублей. Создано 2 200 новых рабочих мест", - пояснил Белозерцев.

Перспективные инвестиционные проекты

В 2021-2022 годах группа компаний "Дамате" планирует вложить более 7,5 млрд рублей в строительство новых птичников в Мокшанском районе и комбикормового завода в Колышлейском районе. Еще один крупный инвестпроект реализует "Русмолко" - компания вложит 3 млрд рублей в расширение производственных мощностей элеватора в Пачелмском районе.

Белозерцев сообщил, что компания "Премиум" планирует инвестировать более 800 млн рублей в строительство мукомольного мельничного комплекса мощностью более 200 тонн муки в сутки. Также подписан протокол о намерениях с компанией "Агротерра" по строительству семеноводческого комплекса.

Среди других проектов губернатор отметил расширение мебельного производства компанией "СВ-мебель" с объем вложений 850 млн рублей, строительство диализных центров в Пензе и Кузнецке. "Идут переговоры с рядом зарубежных партнеров по локализации производств на территории нашего региона. В активной стадии сейчас переговоры с бельгийскими инвесторами по производству шоколада", - добавил Белозерцев.