Аэропорт Хайкоу признан лучшим в Азии с потоком от 15 до 25 млн человек в год

ХАЙКОУ /Китай/, 4 марта. /ТАСС/. Аэропорт Мэйлань в городе Хайкоу на севере острова Хайнань соответствует статусу лучшей гавани азиатского региона среди аналогичных транспортных объектов, принимающих от 15 до 25 млн пассажиров в год. Об этом сообщил Международный совет аэропортов (ACI).

"В этом году награды получили воздушные гавани, которые как никогда прежде внимательно прислушались к мнению клиентов, адаптировали услуги и учли собственный опыт в соответствии с изменившимися предпочтениями и ожиданиями при очень напряженных обстоятельствах", - приводит сайт организации слова генерального директора ACI Луиса Фелипе де Оливейры.

Он подчеркнул, что испытывает особую гордость за аэропорты, которые смогли в 2020 году соответствовать стандартам, невзирая на многочисленные трудности.

По оценке ACI, из российских аэропортов в минувшем году статус лучших получили аэропорты в Красноярске (пассажиропоток от 2 до 5 млн) и Сочи (от 5 до 15 млн человек), петербургский Пулково (от 15 до 25 млн пассажиров), столичные Домодедово (25-40 млн человек) и Шереметьево (свыше 40 млн).

В 2019 году лучшим среди азиатских аэропортов с пассажиропотоком от 15 до 25 млн человек был признан Феникс в курортном городе Санья на юге Хайнаня. Таким образом, остров продолжает фигурировать как регион с самым высоким уровнем услуг в сфере гражданских воздушных перевозок.

Согласно статистике, в 2020 году Мэйлань принял более 16,4 млн пассажиров, обслужив свыше 128 тыс. авиарейсов. Загруженность этого аэропорта, даже несмотря на негативное влияние эпидемии нового коронавируса, составила примерно 95% от прошлогоднего уровня.