Маркетплейс Goods в 2020 году увеличил убыток в 1,26 раза

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чистый убыток маркетплейса Goods, 80% которого принадлежит группе компаний "М.Видео-Эльдорадо", по итогам 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим годом на 26%, до 3,085 млрд рублей, следует из годового отчета "М.Видео-Эльдорадо".

В 2019 году убыток маркетплейса составлял 2,444 млрд рублей. Доля группы в убытке по итогам 2020 года - 2,468 млрд рублей. Выручка маркетплейса в 2020 году выросла почти в три раза, до 868 млн рублей.

"Сбер", группа "М.Видео-Эльдорадо" и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru. В рамках сделки "Сбер" намерен инвестировать в маркетплейс порядка 35 млрд руб. и получить 85% маркетплейса. По итогам сделки 10% в goods.ru сохранит "М.Видео-Эльдорадо", 5% - основатель "М.Видео" Александр Тынкован, которому сейчас принадлежит 20%.

Goods.ru - маркетплейс, входящий в группу компаний "М.Видео-Эльдорадо", основан в 2016 году. Маркетплейc объединяет 8 тыс. продавцов и 4,5 тыс. магазинов. Число товаров в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, одежды, строительства и ремонта, детских товаров и др. составляет 2,5 млн. География доставки маркетплейса насчитывает 450 городов.