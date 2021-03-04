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Цена нефти Brent растет на 2% на фоне министерской встречи стран ОПЕК+

Стоимость майского фьючерса поднялась до $65,52 за баррель

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 2,26%, до $65,52 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:00 мск.

К 17:10 мск цена нефти Brent немного замедлила рост и дорожала уже на 2,01%, до $65,36 за баррель. В то же время нефть сорта WTI растет на 1,9% и торгуется на уровне $62,26 за баррель.

Стоимость нефти растет в связи с началом министерской встречи стран ОПЕК+, на которой производители 40% всей нефти в мире определят объемы добычи на апрель.

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