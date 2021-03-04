Сбербанк может выплатить дивиденды в размере 56,2% от прибыли по МСФО

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Руководство Сбербанка предложит выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 56,2% от прибыли, сообщил глава госбанка Герман Греф в ходе телефонной конференции.

"Мы достаточно уверенно предлагаем нашему наблюдательному совету выплатить тот же объем дивидендов на акцию, как в прошлом году, то есть 56,2% от чистой прибыли", - сказал он.

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом на 10% и составила 760,3 млрд руб.

Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября 2020 года одобрил новую дивидендную политику и стратегию развития до 2023 года. Набсовет утвердил положение о дивидендной политике, согласно которой Сбербанк будет поддерживать долю выплаты дивидендов на уровне не менее 50% от чистой прибыли группы по МСФО.