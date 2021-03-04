Пензенский губернатор поручил разработать программы развития IT и турбизнеса в регионе

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать комплексный план по развитию цифровых технологий, а также программу по развитию турбизнеса в регионе. Об этом Белозерцев сообщил в четверг, выступая с инвестиционным посланием в Пензе.

"Считаю необходимым в кратчайшие сроки разработать комплексный план по развитию цифровых технологий в Пензенской области. Поручаю это управлению цифрового развития, министерству промышленности, министерству образования, центру кластерного развития. К разработке проекта должны быть привлечены представители IT-сферы и муниципальные органы власти", - отметил Белозерцев.

По его словам, для стимулирования IT-отрасли в регионе в 2020 году были снижены ставки по упрощенной системе налогообложения по доходам с 6 до 1% на ближайшие три года. Глава региона отметил, что к 2024 году необходимо удвоить число рабочих мест в пензенских IT-компаниях.

Кроме того, Белозерцев поручил Минкультуры региона вместе с муниципалитетами разработать комплексную программу развития туристического бизнеса, которая будет предусматривать инвестиции как за счет госпрограмм и нацпроектов, так и частные вложения. "Учитывая разнообразие природы и красоту Пензенского края, предлагаю включить в эту комплексную программу мероприятия по развитию глэмпинга (модульные быстровозводимые гостиницы) и кемпинга", - отметил Белозерцев.