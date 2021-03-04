Греф заявил, что "Сбер" не хотел бы остаться без конкурентов на рынке экосистем

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сбербанк уважает своих конкурентов, занимающихся также развитием экосистем. "Сбер" не хотел бы остаться один на этом рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции.

"Мы уже не одни, многие наши коллеги делают то же самое. Экосистемы появляются в разных странах, в том числе и в России. Мы испытываем глубокое уважение к ним, в том числе к банкам: ВТБ, "Тинькофф", Газпромбанку и другим. Мы не хотим остаться в одиночестве в этой среде, без конкурентов. Мы очень уважаем наших конкурентов", - сказал он.

Греф также выразил надежду, что все компании внесут свой вклад в развитие российской экономики.

Выручка компаний экосистемы "Сбера" (нефинансовый бизнес группы) по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза, до 71,4 млрд рублей, следует из отчетности банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Сейчас в экосистему Сбербанка входят около 50 компаний, из них около трех десятков — ключевые. Экосистема представлена компаниями из сфер электронной коммерции, фудтеха, транспорта, сервисами в области развлечений, медицины и здоровье, мобильной связи, производства умных устройств, сервисы В2В и по работе с недвижимостью и др.