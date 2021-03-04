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В Нижнем Новгороде создали штаб для развития городского метрополитена

Он подготовит предложения по строительству метро и сопутствующей инфраструктуры, а также определит проблемы, которые препятствуют продолжению этих работ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Развитием нижегородского метрополитена займется специально созданный штаб, в который вошли представители региональной и муниципальной властей. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства Нижегородской области.

В документе сказано, что штаб разработает предложения по строительству метро и сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, определят проблемы, которые мешают продолжению необходимых работ.

Председателем является заместитель губернатора области Сергей Морозов, курирующий региональное Министерство транспорта и автомобильных дорог, его заместителем - министр транспорта Павел Саватеев. Всего в штаб входит 20 человек.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Автозаводской и Сормовской. На Автозаводской располагается 11 станций метро. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, располагающейся в Нагорной части города. Сормовская линия состоит из пяти станций, все они находятся в Заречной части Нижнего Новгорода.

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РоссияНижегородская область
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