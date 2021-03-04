Минпромторг назвал нецелесообразным создание мусоросжигающих заводов за счет энергорынка

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ выступил против финансирования мусоросжигающих заводов "дочки" Ростеха, генерирующих тепловую энергию, за счет договоров о предоставлении мощности, предлагая поддержать проект благодаря налоговым поступлениям и платежам экологического сбора. Это следует из письма замглавы Минпромторга Виктору Евтухову в адрес ряда министерств, а также Росатома, Ростеха и ВЭБ.РФ. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"На операционной стадии реализации инвестиционной инициативы в целях снижении нагрузки на потребителей оптового рынка энергии и мощности предоставление поддержки инвестиционной инициативе в форме заключения договоров о предоставлении мощности представляется нецелесообразным", - говорится в письме.

Минпромторг считает, что вместо субсидий на компенсацию 40% капзатрат на инвестстадии проекта можно компенсировать затраты по первоначальному взносу по договорам лизинга необходимого для строительства оборудования за счет "зеленых облигаций" либо за счет имущественного взноса в Росатом.

Кроме того, источником финансирования могут стать такие меры поддержки, как субсидии из федерального бюджета за счет налоговых поступлений организации, реализующих инвестиционную инициативу. Также предлагается для компенсации затрат использовать платежи, собираемые по модели расширенной ответственности производителей (РОП ).

Эти меры поддержки должны обеспечить инвестору минимальную доходность в 9,5%, говорится в письме.

По данным издания РБК, которое ссылается на презентацию "РТ-Инвеста" и Минпромторга к совещанию в правительстве, "РТ-Инвест", который планирует построить 25 мусоросжигающих заводов, намерен был получать за счет договоров о предоставлении мощности около 100 млрд рублей, то есть примерно треть выручки с 2024 по 2058 годы. Согласно презентации, субсидии из федерального и регионального бюджетов для строительства этих заводов должны были составить более 320 млрд рублей, на стадии строительства предлагалась господдержка в 295 млрд рублей.

В свою очередь, в "РТ-Инвесте" ТАСС сообщили, что предложенное финансирование проекта за счет ДПМ позволит исключить рост тарифов на отходы для граждан и переложить плату на иностранных покупателей сырьевых товаров из РФ. По словам гендиректора "РТ-Инвеста" Андрея Шипелова, отказ от полигонного захоронения в больших российских городах оплатят за счет незначительного повышения тарифа на энергию для крупных промышленных предприятий, которые "одномоментно компенсируют расходы за счет продажи своей продукции иностранным потребителям".

"Предложенная финансовая мера поддержки сокращения захоронения отходов через оплату с оптового рынка электрической энергии и мощности даст нагрузку 0.18% для всех промышленных потребителей энергии при полном освобождении от повышения тарифа население и льготных категорий", - добавили в компании. По расчетам "РТ-Инвеста", "зеленый тариф" увеличит расходы для Русала на 147 млн рублей в год, "Луйкола" - 38 млн рублей в год, "Сибура - 29 млн рублей в год, "Евраза" - 10 млн рублей в год.

В феврале заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко сообщила, что правительство не поддерживает существующий проект по строительству десятков заводов по сжиганию мусора и выработке ими электроэнергии, делая ставку на вторичную переработку. Заводы она называла "платиновыми". Абрамченко и вице-премьер Александр Новак поручили ведомствам вместе с Минфином проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта по строительству заводов и представить отчет в правительство.

О проекте

Ранее сообщалось, что Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

В настоящее время "РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.