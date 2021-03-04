Власти Ставрополья направят 80 млн рублей на перевод машин на метан

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют направить 80 млн рублей из краевого и федерального бюджетов на компенсацию затрат на перевод машин на газомоторное топливо. Субсидии будут предоставляться в 2021 и 2022 годах, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

"На эти цели из федерального и краевого бюджета запланировано привлечь свыше 80 млн рублей. Средства будут выделяться авторизованным центрам по переоборудованию в качестве компенсации части затрат на проведенные работы. В свою очередь, центры будут предоставлять клиентам соразмерную скидку. Субсидии на переоборудование автотранспортных средств планируется предоставить в 2021 и 2022 годах", - говорится в сообщении.

Субсидии позволят перевести на газомоторное топливо около 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Ранее в правительстве края поясняли, что господдержка позволит компенсировать до трети стоимости работ по переоборудованию автомобиля. В результате это приведет к снижению срока окупаемости газобаллонного оборудования.

Министерство энергетики РФ разработало программу по развитию рынка газомоторного топлива на территории всей страны, которая подразумевает переход с бензиновых заправок на метановые. В программу входит комплекс мероприятий, среди которых - строительство новых АГЗС и центров обслуживания оборудования, реконструкция действующих заправок. Сеть заправок автомобилей газомоторным топливом в Ставропольском крае включает более 20 пунктов, в том числе на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, где развивают экологичные виды транспорта.