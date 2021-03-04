Объем ВРП Пензенской области по итогам 2020 года увеличился на 2,5%

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта Пензенской области по итогам 2020 года, по предварительным данным, увеличился на 2,5% и составил 440 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор Иван Белозерцев в ходе выступления с инвестиционным посланием в Пензе.

"Ожидаемый объем валового регионального продукта в 2020 году вырос на 11 млрд и составил 440 млрд рублей", - отметил Белозерцев.

По его словам, благодаря поддержке бизнеса во время пандемии Пензенская область заняла первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по темпу роста оборота предприятий и организаций - в 2020 году он увеличился на 16%, до почти триллиона рублей. Кроме того, регион занял лидирующее место в ПФО по индексу производства сельхозпродукции с ростом показателя почти на 15,7% к уровню 2019 года, а также по индексу промпроизводства (рост - 7,3%).

Поддержка бизнеса во время пандемии

В 2020 году на поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено 8,5 млрд рублей, ей воспользовались более 34 тыс. субъектов МСП. В числе принятых мер Белозерцев назвал введение моратория на плановые проверки малого бизнеса, который продлится до конца 2021 года. Также были установлены льготы по налогу на имущество организаций - по объектам, налог на которые исчисляется исходя из кадастровой стоимости, ставка в 2020 году была снижена до 1,6%. На 2021 год она установлена в размере 1,8%.

Для тех, кто применял единый налог на вмененный доход, упраздненный с 1 января, ставка по упрощенной системе налогообложения по доходам была снижена с 6 до 2% в 2021 году, в 2022 году она составит 4%. Иногородние предприниматели, впервые зарегистрировавшие бизнес в Пензенской области, с 2021 году будут платить по упрощенной системе минимальные налоговые ставки в 1% и 5% в зависимости от объекта.

По словам Белозерцева, также продлено действие налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей до 2024 года.