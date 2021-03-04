Казахстан в апреле нарастит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки

НУР-СУЛТАН, 4 марта. /ТАСС/. Казахстан в апреле увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 20 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана в четверг по итогам министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.

"По итогам заседания странами - участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 тыс. и 130 тыс. баррелей в сутки соответственно", - говорится в сообщении.