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Казахстан в апреле нарастит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки

В Министерстве энергетики страны сообщили, что для России были согласованы условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи на 130 тыс. баррелей в сутки

НУР-СУЛТАН, 4 марта. /ТАСС/. Казахстан в апреле увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 20 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана в четверг по итогам министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.

"По итогам заседания странами - участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 тыс. и 130 тыс. баррелей в сутки соответственно", - говорится в сообщении.

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