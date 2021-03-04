Эксперты: уровень бедности в Латинской Америке в 2020 году стал самым высоким за 12 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 марта. /ТАСС/. Уровень бедности в странах Латинской Америки в 2020 году достиг 33,7%, что является самым высоким показателем за 12 лет. Такая оценка содержится в докладе Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), представленном в четверг.

"Вследствие серьезной экономической рецессии в регионе, в котором падение ВВП составит 7,7%, по предварительной оценке, уровень крайней бедности в 2020 году составил 12,5%, бедности - 33,7%", - говорится в документе. Составители доклада отмечают, что это самые высокие показатели за 20 и 12 лет соответственно.

"Общее число бедных в конце 2020 года достигло 209 млн, что на 22 млн больше, чем в прошлом году. По оценке ЭКЛАК, из них 78 млн человек живут в условиях крайней бедности, что на 8 млн больше, чем в 2019 года.

Как отмечается в докладе, основной причиной роста бедности и неравенства стала пандемия. "Рост уровня бедности и крайней бедности был бы еще существеннее без принятых правительствами мер, которые включали выделение домохозяйствам средств в условиях чрезвычайной ситуации", - отмечают составители. По их данным, в общей сложности мерами поддержки были охвачены 326 млн человек, или 49,4% населения.