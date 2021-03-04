ЕС может начать антимонопольное расследование в отношении Apple из-за жалобы Spotify

ТАСС, 4 марта. /ТАСС/. Антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Apple может начаться в Евросоюзе из-за жалобы, поданной в 2019 году шведским аудиостриминговым сервисом Spotify. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, Еврокомиссия до начала лета может направить компании документ с описанием предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства ЕС.

Spotify - конкурент музыкального сервиса Apple Music. Как указывало руководство шведской платформы в своей жалобе, Apple несправедливо завышает тарифы для разработчиков в магазине приложений AppStore. По информации агентства Bloomberg, из-за связанных с этим дополнительных расходов Spotify приходится увеличивать стоимость подписки. Так американский производитель пытается контролировать разработчиков, у которых нет альтернатив: владельцы устройств Apple могут загружать программы только из ее магазина приложений.